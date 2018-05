FIFA beboet Rusland voor racistische spreekkoren

Karsdorp staat na maandenlan­ge revalida­tie voor rentree

18:13 Rick Karsdorp is na een maandenlange revalidatie fit verklaard door AS Roma. De drievoudig international traint sinds gisteren mee met de groep en kan zijn rentree maken in de resterende twee competitieduels, meldt de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.