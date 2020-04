FIFA belooft voetbalbonden financiële hulp

,,We hebben financiële slagkracht dankzij goed beleid in de afgelopen vier jaar”, stelt voorzitter Gianni Infantino. ,,Dat geld is niet van ons, maar van jullie. Het is geld voor het voetbal. We moeten nog kijken hoe we precies gaan helpen. Maar het is onze plicht. En de hele wereld zal zien waar het geld heen gaat.”



Infantino vervolgt: ,,Ik ben ervan overtuigd dat voetbal een sleutelrol speelt om mensen weer bij elkaar te brengen. Wanneer het veilig is om weer te spelen en bij onze vrienden en families te zijn. Laten we ons voorbereiden op dat moment”, zegt de Zwitser zijn videoboodschap aan de alle nationale bonden, waaronder de KNVB. ,,FIFA is bij je in deze moeilijke tijden, en samen zullen we winnen.”



Over de nabije toekomst van het voetbal zegt hij: ,,Geen wedstrijd of competitie is het waard om een ​​mensenleven te riskeren. Iedereen in de wereld zou dit heel duidelijk in zijn hoofd moeten hebben. Het zou meer dan onverantwoord zijn om competities te hervatten als de zaken niet voor 100 procent veilig zijn. Als we wat langer moeten wachten, moeten we dat doen. Het is beter om wat langer te wachten dan risico’s te nemen.”