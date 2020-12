FIFA doet aangifte tegen Blatter om kosten voetbalmuseum

FIFA heeft aangifte gedaan bij de aanklager van de kantonrechtbank in Zürich nadat uit een onderzoek van experts bewijs naar voren was gekomen voor vermoedelijk crimineel mismanagement door FIFA's vorige bestuur en door de bond aangestelde bedrijven voor het museum Haus zur Enge.

In de aanklacht wordt de directe betrokkenheid van voormalig voorzitter Blatter genoemd, samen met andere personen. De klacht richt zich op de kosten van het project. Het vorige FIFA-bestuur stopte een kleine 130 miljoen euro in de renovatie en inrichting van het gebouw dat niet in bezit is van de FIFA en ging een langdurige huurovereenkomst aan tegen ongunstige tarieven in vergelijking met de marktprijzen. Die gaat de voetbalbond tot de afloop van de overeenkomst in 2045 ruim 330 miljoen euro kosten.