FIFA handhaaft straf: gokkende Trippier moet op de blaren zitten

Eerste prijs Pochettino wint Franse Supercup met PSG na zege op Olympique Marseille

13 januari Paris Saint-Germain heeft ten koste van Olympique Marseille de Franse Supercup gewonnen. In Lens werd het 2-1 voor PSG, dat 19 van de laatste 20 prijzen in Frankrijk won. Het betekende bovendien de eerste prijs voor trainer Mauricio Pochettino, die onlangs Thomas Tuchel opvolgde in Parijs.