FIFA: Iran moet Marc Wilmots zes miljoen euro betalen

Juventus bevestigt maandenlan­ge absentie De Ligt na schouder­ope­ra­tie

12 augustus Matthijs de Ligt is vandaag in Turijn geopereerd aan zijn rechterschouder. De Oranje-international is volgens Juventus zeker drie maanden uit de roulatie. Hij mist daardoor de interlands van Oranje in de Nations Leagueduels tegen Polen (4 september en 18 november), Italië (7 september en 14 oktober), Bosnië-Herzegovina (11 oktober en 15 november). Daarnaast oefent Oranje nog tegen Mexico (7 oktober) en Spanje (11 november).