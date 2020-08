FIFA past regels voor vrijgave internationals aan vanwege corona

video Koeman belde aantal Oranjespe­lers nog even: ‘Geen speler die me deze kans niet gunt’

19 augustus Blij was hij met de mooie woorden van de internationals van Oranje die hij sprak, maar voor Ronald Koeman was Nederland gisteren direct al heel ver weg. In ‘zijn’ Barcelona werd hij met respect en vol verwachting ontvangen. ,,Ik ben trots trainer van Barça te zijn.”