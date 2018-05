FIFA schorst bobo uit Guatemala levenslang

Trujillo nam als secretaris-generaal van de voetbalbond van Guatemala smeergeld aan in ruil voor marketingrechten bij WK-kwalificatiewedstrijden van Guatemala.



De voormalige rechter moet ook een kleine 170.000 euro betalen omdat hij volgens de mondiale bond de ethische code van de FIFA heeft geschonden.

In oktober werd Trujillo door Amerikaanse justitie veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden. Het was de eerste veroordeling in een grootscheeps corruptieonderzoek. De Amerikaanse justitie heeft nog veertig verdachten in het vizier.



Trujillo werd op 4 december 2015 in Florida gearresteerd op een cruiseschip. Hij was een van de tientallen functionarissen die in het kader van het omkopings- en corruptieschandaal bij de FIFA door de Amerikaanse autoriteiten in staat van beschuldiging werden gesteld. Voor een bedrag van ruim 200 miljoen dollar zou aan smeergeld en steekpenningen zijn betaald in ruil voor tv- en marketingrechten.