FIFA schorst Caribische bestuurder voor zes jaar na aannemen cadeaus

Van Dijk lijkt vorm te pakken te hebben na goal bij beloftes

10:18 Virgil van Dijk is op de weg terug bij Southampton. De verdediger, die langdurig geblesseerd én een van de meest besproken spelers van de afgelopen transferperiode was, was gisteren trefzeker voor de beloften van 'The Saints'. Hij maakte negentig minuten vol.