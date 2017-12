FIFA verlengt schorsing Guerrero met 20 dagen: geen finale Copa Sudamericana

Guerrero werd begin oktober na het WK-kwalificatieduel met Peru in Buenos Aires tegen Argentinië betrapt op een verboden middel. Hij werd voorlopig voor dertig dagen geschorst, zodat hij de WK-play-offs tegen Nieuw-Zeeland moest missen. Peru kwalificeerde zich voor het eerst in 36 jaar voor het WK.



Grote vraag in Peru is of Guerrero het WK haalt. De Peruaanse voetbalbond verwacht komend weekeinde uitsluitsel van de wereldvoetbalbond, nadat de zaak vorige week in het Zwitserse Zurich voorkwam. Guerrero deed daar ook zijn kant van het verhaal. De voetbalbond van Peru (FPF) zei in een reactie te verwachten dat de aanvoerder van La Blanca y Roja voor maximaal zes maanden zal worden geschorst. De aanvaller, oud-speler van HSV en Bayern Munchen, zou dan speelgerechtigd zijn voor het WK. Het WK begint in juni, de schorsing van Guerrero zou dan in april voorbij zijn.