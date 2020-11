FIFA verzoekt alle bonden om minuut stilte voor Maradona

De Europese bond UEFA besloot eerder om afgelopen dagen bij alle wedstrijden in de Champions League en Europa League een minuut stilte te houden voor de man die Argentinië in 1986 wereldkampioen maakte.

De KNVB, Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie besloten eerder al bij de duels in Nederland een minuut stilte te houden. In onder meer de Italiaanse, Spaanse, Duitse en Franse competitie wordt komend weekeinde eveneens stilgestaan bij het overlijden van een van de grootste voetballers aller tijden.

In Frankrijk is het de bedoeling dat de spelers voorafgaand aan iedere wedstrijd in de middencirkel een M vormen. In de Serie A, de competitie waarin Maradona zijn glorietijd beleefde bij Napoli, wordt volgens Italiaanse media het spel in de 10e minuut even stilgelegd ter nagedachtenis aan de man die met het rugnummer 10 speelde.