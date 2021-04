FIFA waarschuwt clubs Super League: ‘Je bent erin of je bent eruit’

Twaalf topclubs uit Engeland, Spanje en Italië kondigden in de nacht van zondag op maandag aan dat ze een eigen competitie gaan opzetten, de Super League, met een grotendeels ‘gesloten’ systeem waarin jaarlijks plek is voor in totaal twintig deelnemers. Voor deze clubs komt de Super League in plaats van de Europese competities van de UEFA. De initiatiefnemers van de Super League willen wel gewoon in hun nationale competities blijven spelen. De UEFA dreigt de clubs die meedoen aan de Super League uit de Europese bekertoernooien te zetten. De spelers van die clubs zouden geweerd worden van EK’s en WK’s.

Quote Laat er geen twijfel over bestaan dat de FIFA de vorming van zo’n Super League sterk afkeurt Gianni Infantino

,,,Ik wilde hier met jullie praten over het Covid-herstelplan, over de hervormingen van het transfersysteem, over ons gevecht tegen matchfixing, over de enorme progressie die Qatar heeft gemaakt met de mensenrechtensituatie die in 2022 zal leiden tot het beste WK ooit, over het WK voor vrouwen in 2023 en over de geweldige samenwerking tussen de FIFA en de UEFA. Maar de afgelopen 48 uur hebben duidelijk alles veranderd”, zei Infantino. ,,Laat er geen twijfel over bestaan dat de FIFA de vorming van zo’n Super League sterk afkeurt. Het is een ‘gesloten winkel’, een clubje dat wegloopt van de huidige instituten: de nationale competities, de UEFA, de FIFA.”

Infantino vertelde hoe hij vroeger zelf als voetballer met zijn amateurteam ervan droomde om het op te nemen tegen de topclubs. ,,We speelden op het laagste niveau en konden daardoor niet degraderen. Maar er bestond een band met de hoogste competitie, het was mogelijk om daar te komen. Dat is het magische van voetbal. Het Europese voetbalmodel is gebaseerd op openheid, op promotie en degradatie. Het is mijn taak en jullie taak om dat model te beschermen. Voor de clubs, de nationale competities en de nationale teams.”