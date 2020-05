FIFPRO: Risico's voor voetballers 'maximaal minimaliseren'

,,Niemand kan garanderen dat het risico nul is. Maar je kan de risico's wel maximaal minimaliseren", zegt Vincent Gouttebarge. De oud-speler van onder meer FC Volendam is nu medisch sportwetenschapper in het Amsterdam UMC en hoofd medische zaken bij FIFPRO, de overkoepelende vakbond voor profvoetballers.



Het begint allemaal met testen. In Duitsland zijn alle spelers en stafleden van de clubs uit de hoogste twee divisies nu al meermaals getest op het coronavirus. Experts hebben een protocol van zo'n vijftig pagina's opgesteld met voorzorgsmaatregelen en voorschriften.



,,We zijn voor hervatting van trainingen en competities, mits de gezondheid en veiligheid van de spelers zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. Dat is prioriteit nummer 1", zegt Gouttebarge. ,,Door goede screening, door social distancing en het goed monitoren van mogelijke symptomen van het coronavirus kan je de risico's zo laag mogelijk houden. In Duitsland is een zeer uitgebreid protocol opgesteld, gebaseerd op een belangrijk aspect: het testen van spelers."



De praktijk moet uitwijzen of het werkt. ,,Het kan zijn dat er gedurende het seizoen toch weer wedstrijden uitgesteld moeten worden. Want als een speler positief test, moet het hele team twee weken in quarantaine, zoals nu gebeurt bij Dynamo Dresden", aldus Gouttebarge. ,,De truc is om het risico zo laag mogelijk te houden. De clubs zullen ook proactief de gezondheid van hun spelers moeten monitoren."

De risico's van besmetting op het voetbalveld zijn in principe niet zo groot, zo hoorde Gouttebarge tijdens een van de wekelijkse overleggen die FIFPRO heeft met onder meer de FIFA, UEFA en de Wereldgezondheidsorganisatie. Data-analisten zeggen dat een speler per wedstrijd gemiddeld niet meer dan 90 seconden binnen 1,5 meter van een andere speler is. Gouttebarge: ,,Wat ik van de WHO begreep, is dat je de grootste kans hebt om het virus te krijgen als je meer dan 5 minuten in contact bent met iemand die geïnfecteerd is. In het voetbal sta je weinig stil, je zit dus weinig tijd in de 'gevarenzone'. En als je op het veld staat met 22 spelers waarvan uit een test is gebleken dat ze het virus niet met zich meedragen, loop je weinig risico."