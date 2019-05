‘Finale Griekse beker in Venezuela’

De eindstrijd staat op 11 mei op het programma. PAOK, met Diego Biseswar in de gelederen, werd vorige maand voor de eerste keer in 34 jaar landskampioen. De club uit Thessaloniki versloeg vorig jaar AEK in de bekerfinale. Toen werd er wel in Athene gespeeld. Er waren toen wel strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Zo bleven veel vakken leeg om de twee supportersgroepen uit elkaar te houden. Zo had elk team slechts 17.196 tickets ontvangen, in een stadion met een capaciteit van 69.618 plaatsen.