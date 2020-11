Finland verrast Frankrijk, Batshuayi loodst België langs Zwitserland

In Leuven draaiden de Belgen warm voor de Nations League-ontmoetingen met Engeland en Denemarken, al stelde bondscoach Roberto Martinez duidelijk niet zijn sterkste spelers op. Dodi Lukebakio van Hertha BSC mocht van de Spaanse coach starten en is daarmee de 700ste Rode Duivel. Na twaalf minuten zag Lukebakio zijn landgenoot Sebastiaan Bornauw een kostbare fout maken waarvan Admir Mehmedi wist te profiteren.



De achterstand werd in de tweede helft al gauw rechtgezet door Michy Batshuayi, die op aangeven van Youri Tielemans de gelijkmaker maakte. In de 70ste minuut was Batshuayi opnieuw trefzeker: zijn tweede schot op doel was opnieuw raak, tot onvrede van PSV-doelman Yvon Mvogo.