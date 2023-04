Finse zakenman trekt zich terug als kandidaat-koper Manchester United: ‘Ik werk niet mee aan deze farce’

,,Jim Ratcliffe, sjeik Jassim en ik waren allemaal bereid om te onderhandelen over een koopovereenkomst”, schrijft de Fin op Twitter. ,,In plaats daarvan hebben de Glazers er voor gekozen om een nieuwe ronde te starten. Ik werk niet mee aan deze farce, die is opgezet om de winst van de verkopers zo groot mogelijk te maken ten koste van Manchester United.”



De club is sinds 2005 in handen van de Glazers. Supporters roepen al geruime tijd om het vertrek van de Amerikaanse familie, die volgens een deel van de achterban verkeerd beleid zou voeren. De Glazers gaven daar eind vorig jaar gehoor aan. Ze maakten toen bekend een verkoop te overwegen.