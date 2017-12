Fiorentina en AC Milan delen de punten

AC Milan won afgelopen woensdagavond in de kwartfinale van de Coppa Italia na verlenging nog met 1-0 van rivaal Internazionale en reisde dus met vertrouwen af naar Florence. In de eerste helft waren er weinig kansen voor beide teams en ook na rust gaven de ploegen elkaar weinig ruimte, maar in de 70ste minuut kwam de wedstrijd toch nog los.

Giovanni Simeone, de 22-jarige zoon van Atlético Madrid-trainer Diego Simeone, bracht Fiorentina in de 79ste op voorsprong. Heel lang kon La Viola niet van die voorsprong genieten, want drie minuten later schoot de Turkse spelmaker Hakan Çalhanoğlu al de 1-1 binnen namens AC Milan. Daar bleef het bij, waardoor AC Milan met 25 punten voorlopig negende blijft in de Serie A. Fiorentina (27 punten) staat op een verdienstelijke zesde plaats, al is het gat naar nummer vijf Lazio liefst negen punten.