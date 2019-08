Fiorentina kwaad om besluit VAR: ‘Duidelijke schwalbe van Mertens’

Dries Mertens dook kort voor rust heel opzichtig over een speler van Fiorentina die op de grond lag, maar de VAR verzuimde op basis van de tv-beelden in te grijpen.,,Dat was een duidelijke schwalbe van Mertens, maar niemand deed iets", zei Montella. ,,De scheidsrechter dacht dat hij een overtreding had gezien. Maar waarom gebruikt hij de VAR dan niet? Het is makkelijker om fouten van de arbitrage te accepteren als de VAR er niet zou zijn.”



In de slotfase greep de videoarbitrage weer niet in toen de scheidsrechter verzuimde naar de stip te wijzen nadat Franck Ribéry, die debuteerde in het paarse shirt, binnen het strafschopgebied onderuit was getrokken. ,,We zijn boos", zei Montella. ,,Iedereen maakt fouten, maar ik snap niet waarom de ene keer wel een strafschop wordt gegeven en de andere keer niet. Ik begrijp er niets van."