Flets Engeland blijft op 0-0 steken in Denemarken

Coronabesmettingen Tsjechië vervangt alle spelers én stafleden voor duel met Schotland

5 september Tsjechië brengt voor het duel met Schotland in de Nations League een geheel nieuw elftal en staf op de been. Dat meldt de Tsjechische voetbalbond nadat de Europese voetbalbond UEFA had aangegeven dat het duel met de Schotten ondanks eerdere coronabesmettingen toch moet doorgaan.