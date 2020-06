Flick hoopt op Gnabry in mogelijk kampioensduel, Makaay voorspelt triple Bayern

,,We hebben nog een paar dagen, hopelijk is Serge er bij", zei Flick. ,,We zien het positief in." Bayern München kan zich zaterdagavond al verzekeren van de landstitel. Achtervolger Borussia Dortmund, dat met nog vier speelrondes te gaan zeven punten minder heeft, moet dan eerder op de dag wel verliezen bij Fortuna Düsseldorf.

Flick hoopt dat op 4 juli bij de bekerfinale in Berlijn tegen Bayer Leverkusen, de club van trainer Peter Bosz, toch wat fans op de tribunes van het Olympiastadion mogen zitten. ,,Dat zou geweldig zijn, maar ik kan het me bijna niet voorstellen dat het mag. We hebben te maken met voorschriften en maatregelen die we moeten accepteren." Normaal gesproken zit het stadion in Berlijn vol met 70.000 voetbalfans bij de finale om de DFB-Pokal.

Makaay gokt op triple Bayern

Roy Makaay verwacht dat Bayern München dit seizoen de tweede triple, het landskampioenschap, de DFB-pokal en de Champions League, in de clubgeschiedenis binnensleept. De eerste keer dat de Duitse club daarin slaagde was in 2013.

,,Het kampioenschap is bijna beslist. Je weet nooit hoe het in de beker gaat, maar vorige week versloegen ze Leverkusen behoorlijk eenvoudig. We weten niet of en wanneer de Champions League doorgaat. Maar ik denk dat ze dit seizoen alle drie de titels gaan winnen”, vertelde de Nederlandse oud-speler van de Duitse club op de Amerikaanse zender ESPN na afloop van de halve finale van de Duitse beker tussen Bayern en Eintracht Franfurt (2-1). De finale speelt de club op 4 juli tegen Bayer Leverkusen.

Makaay, die in Duitsland de bijnaam ‘Das Phantom’ had, speelde van 2003 tot 2007 in München. ,,Ze spelen geweldig voetbal. Misschien niet vandaag, maar het grootste deel van het seizoen.” Hij is met name lovend over spits Robert Lewandowski. ,,Lewandowski wordt elk jaar beter”, zei Makaay, die in 183 wedstrijden voor Bayern 103 goals scoorde.