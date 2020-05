Florian bezocht Union Berlin - Bayern: ‘Spelers niet op hun top zonder fans’

Heel de wereld keek afgelopen weekend naar de Bundesliga, slechts een enkeling mocht daadwerkelijk een stadion in. Eén van die mensen is Florian Plettenberg, Bayern München-watcher voor het Duitse SPORT1 . Hij zag zondag Bayern winnen bij Union Berlin (0-2). Speciaal voor deze site zet hij in een monoloog zijn ervaringen met het voetbal nieuwe stijl uiteen.

Volledig scherm Florian Plettenberg. © Twitter ,,Eerlijk? Het was geen fijne ervaring. Ook voor mij was het voor het eerst dat ik een wedstrijd zonder fans bezocht. Ik hoop het in de toekomst, na de coronacrisis, ook niet meer mee te hoeven maken. Voor nu is het nodig. Spelers moeten wel, om aan de ambities van de Duitse voetbalbond met betrekking tot de competitie te voldoen. Maar dat maakt het wel een gekke situatie.



Vroeger kwam ik er wel eens, bij Union Berlin. Met vrienden. Er hangt een geweldige sfeer in dat kleine stadion, met dat kleine veld, met die fanatieke supporters en een grote variëteit aan clubliederen. Nou, daar hebben we zondag natuurlijk weinig van gezien. Het leek wel een vriendschappelijk duel, alsof het om een wedstrijd in de voorbereiding ging.

Naar mijn idee voetballen de spelers ook niet op de top van hun kunnen zonder supporters. Dat was zondag bij Bayern in elk geval wel mijn voorstelling. Ik zou wel eens in de hoofden van de spelers willen kijken. Het leek er echt op alsof ze het zagen als werk, als een ‘moetje’. En dan is het voor mij ook niet te begrijpen dat de wisselspelers met een mondkapje op de tribune moeten zitten. Ik snap dat ze als voorbeeld dienen, maar is dat echt nodig als je eerst op het veld staat en na een wissel naar de tribune moet?

Verslaggevers

Elke wedstrijd hebben tien verslaggevers toegang tot een stadion, waarbij er twee over één hele rij verdeeld worden. Het is na afloop niet mogelijk om te praten met spelers of trainers. We konden ook niet bij ze in de buurt komen. Wel kregen we de kans om een vraag te stellen aan de trainer. Je stuurt je vraag dan in, vervolgens wacht op je plek. Zo'n twintig à dertig minuten na afloop zitten de trainer en de persvoorlichter van de clubs in de persconferentieruimte, die live uitgezonden wordt op de monitors van het stadion. Daar werd de vraag beantwoord die ik had ingediend.

Ook ik moest voorzorgsmaatregelen nemen. Sowieso moest ik op de gastenlijst staan. Bij aankomst werd mijn lichaamstemperatuur gemeten en moest ik documenten tekenen. Na het handen wassen mocht ik naar binnen. Foto's en video's waren verboden vanwege licentiehouders als Sky. En ja, ook ik moest een mondkap dragen, net als iedereen in het stadion.

Zaterdag ben ik er dus weer, in de Allianz Arena als Bayern tegen Eintracht Frankfurt speelt. Ik ben benieuwd hoe ze bij Bayern de nieuwe situatie aanpakken. Dat stadion is zoveel groter dan in Berlijn. Maar: al met al denk ik dat Duitsland en de Bundesliga het eerste weekend echt heel goed hebben doorstaan. Beter dan verwacht, zelfs. Ik denk dat Duitsland een goed voorbeeld is voor de rest van Europa. Ik ben heel optimistisch dat Duitsland de competitie zal afsluiten aan het einde van juni.”

