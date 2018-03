Forse boete Guardiola vanwege lintje

Jarige Cagliari-speler Pedro voorlopig geschorst om doping

15:07 Joao Pedro is op zijn verjaardag door de Italiaanse voetbalbond voorlopig geschorst. Bij de Braziliaanse speler van Cagliari is hydrochloorthiazide aangetroffen. Dat is een vochtafdrijvend middel dat kan dienen als maskering van verboden producten.