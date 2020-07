Fotoserie | Real na herstart La Liga foutloos naar landstitel

Samenvatting Snoeiharde kritiek Messi na pijnlijke nederlaag Barça: ‘We zijn een zwakke ploeg’

1:05 Barcelona heeft de Spaanse titelrace donderdagavond geen moment meer spannend kunnen maken. Niet alleen won Real Madrid van Villarreal (2-1), Barça ging zelf in eigen huis pijnlijk onderuit tegen Osasuna (1-2). Aanvoerder Lionel Messi was na afloop keihard over zijn eigen ploeg.