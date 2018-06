Frankrijk met dank aan VAR en doellijntechnologie voorbij Australië

Door Leon ten Voorde



In het voormalige WK-tijdperk had Frankrijk in Kazan 'gewoon' met 1-0 verloren van Australië. Tot aan dit toernooi was er immers geen videoscheidsrechter en doellijntechnologie. Vandaag had een van de grote titelkandidaten beide hulpmiddelen nodig om zich te ontdoen van het taaie Australië.



Sneu voor Van Marwijk en zijn mannen, want de beslissingen van buitenaf waren doorslaggevend. De videoscheidsrechter gaf Frankrijk een strafschop, dankzij de doellijntechnologie werd duidelijk dat de winnende goal van Paul Pogba inderdaad een zuiver doelpunt was.



De zege kon niet verhullen dat de Fransen een stroeve start kenden van dit WK. Frankrijk werd in de tegenvallende eerste helft maar een keer dreigend en dat was in de openingsfase. Het schot van Kylian Mbappé in de korte hoek werd gekeerd door de prima doelman Mathew Ryan van Brighton, die Feyenoorder Brad Jones op de bank houdt.