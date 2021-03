Frankrijk wint in Kazachstan ondanks gemiste strafschop Mbappé

In Groep B heeft Frankrijk nu vier punten uit twee duels. Woensdag werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Oekraïne. Voor Kazachstan was het de eerste wedstrijd in de WK-kwalificatie.



Ousmane Dembélé, de laatste weken in vorm bij zijn club FC Barcelona, maakte de openingstreffer in de 19de minuut. Het was voor Dembélé zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg in bijna drie jaar. Vlak voor rust kwam Frankrijk op 2-0 via een eigen doelpunt van Sergei Malij. De verdediger had even daarvoor met een uiterste krachtsinspanning een doelpunt van Anthony Martial voorkomen, maar uit de daaropvolgende hoekschop kopte hij de bal op knullige wijze in eigen doel.