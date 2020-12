Franse aanvallers proberen iets nieuws: Mbappé met smurfenhaar, Griezmann met vlechtjes

Depay en Botman stoten Paris Saint-Ger­main van de troon

14 december Paris Saint-Germain is de koppositie in de Ligue 1 kwijt. De ploeg van Thomas Tuchel verloor vanavond in het Parc des Princes met 0-1 van Olympique Lyon, dat nu gedeeld aan kop gaat met Lille OSC. De ploeg van Sven Botman won eerder vanavond al met 2-1 van Girondins de Bordeaux. Lille heeft een iets beter doelsaldo dan Lyon: +16 om +14.