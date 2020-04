Franse dokters wekken woede Afrikaanse voetbaltoppers: ‘Afrika is geen laboratorium!’

,,Dit is wellicht controversieel, maar zouden we geen onderzoek moeten doen in Afrika, waar ze geen maskers, defibrillators en behandelingen hebben? Vergelijkbaar met aidsonderzoek waar ze prostituees testen omdat die meer blootgesteld worden en zichzelf minder beschermen. Wat denk je?”, oppert dokter Jean Paul Mira, hoofd reanimatie van het Cochin-ziekenhuis in Parijs, op de Franse zender LCI.



Zijn collega-dokter Camille Locht knikt bevestigend. ,,Je hebt gelijk. We hebben zelf ook gedacht aan een onderzoek in Afrika met eenzelfde methode als gebruikt bij BCG-placebo's (tuberculose, red.).”

Klootzakken

Het gesprek werd snel opgepikt door Senegalees international Demba Ba, voormalig speler van Chelsea en Newcastle United, die op Twitter zijn afschuw uitsprak. ,,Welkom in het Westen, waar blanken zichzelf zo superieur vinden dat racisme en domheid iets alledaags worden. Het is tijd om op te staan.” Samuel Eto’o reageerde op het bericht: ,,De klootzakken”. ,,Afrika is niet jullie pretpark”, voegde de voormalig Afrikaans voetballer van het jaar er later op Instagram aan toe.

Ook Didier Drogba spreekt schande van de uitspraken. ,,Het is onvoorstelbaar dat we hiervoor moeten blijven waarschuwen. Afrika is geen laboratorium! Ik wil deze vernederende, valse en vooral diep racistische woorden krachtig veroordelen”, zegt de voormalig voetbalvedette uit Ivoorkust op Twitter. ,,Help ons Afrika te redden!”

