Franse voetbalbond: ‘Karim Benzema wordt niet uitgesloten in geval van veroordeling’

WK-kwalificatie Chaos bij Mannschaft: Süle test positief op corona, ongevacci­neer­de Kimmich in quarantai­ne

De Duitse voetbalploeg beleeft een roerige aanloop naar de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden. Bondscoach Hansi Flick riep dinsdag drie nieuwe spelers op, nadat verdediger Niklas Süle van Bayern München positief had getest op het coronavirus. Vier spelers waarmee Süle nauw contact had gehad, moesten ook in quarantaine.

9 november