Franse voetbalwereld rouwt om dood oud-international en bondscoach Michel

,,We zijn intens bedroefd'', zei de Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët. ,,Henri Michel heeft als speler en trainer een voortreffelijke carrière gehad.''



Met het olympische elftal van Frankrijk pakte Michel in 1984 goud op de Spelen van Los Angeles. Twee jaar later op het WK in Mexico bereikte het Franse elftal de halve finales, waarin West-Duitsland te sterk was. De 'Haantjes' pakten wel brons, door België na verlenging te verslaan. Michel had later ook de nationale ploegen van Kameroen, Marokko, Tunesië, Ivoorkust, Equatoriaal-Guinea en Kenia onder zijn hoede. Hij leidde Marokko naar het WK van 1998 en was met Ivoorkust actief op het WK 2006.



Michel werkte ook als trainer bij Paris Saint-Germain en diverse clubs in Afrika en het Midden-Oosten.