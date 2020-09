Freiburg-keeper Flekken halfjaar uit de roulatie met elleboogblessure

Flekken raakte in het weekeinde tijdens de warming-up voor het bekerduel met Waldhof Mannheim geblesseerd. De betreffende elleboog raakte uit de kom, waarbij spieren en pezen ook zwaar beschadigd werden. Hij is inmiddels geopereerd. Flekken zou dit seizoen vrijwel zeker de eerste keus in het doel zijn.

Guus Til, nieuw bij Freiburg, moet vermoedelijk nog een week of twee wachten op zijn debuut in de Bundesliga. De oud-speler van AZ, gehuurd van Spartak Moskou, is wel weer in training na een blessure.