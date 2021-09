Frenkie de Jong moet bij Barcelona zien af te rekenen met ‘vreemde en zwarte statistiek’

,,Een vreemde en zwarte statistiek", zo benoemt Mundo Deportivo het feit dat De Jong nog nooit het net wist te vinden in een Europese wedstrijd in clubverband. Het is een gegeven dat zijn oorsprong kent in het seizoen 2016/2017 toen De Jong met Ajax vier wedstrijden actief was in de Europa League. Daarna volgden acht kwalificatiewedstrijden voor de Champions League en elf wedstrijden in het hoofdtoernooi van de Champions League met Ajax. Balans voor de Amsterdammers? 23 Europese wedstrijden, nul goals. Maar ook nul assists.

In 2019 streek De Jong neer bij FC Barcelona, maar ook voor de Catalaanse formatie maakte hij nog geen Champions League-goals. Twee seizoenen terug: nul goals en nul assists in negen wedstrijden in het miljardenbal. Vorig seizoen? Nul goals (wel een eerste assist) in zeven Champions League-wedstrijden. En ook in het duel van dit seizoen met Bayern München (0-3) logischerwijs geen goal of assist voor de Nederlandse middenvelder. Resulterend dus in een balans van één schamel assistje en nul goals in veertig Europese wedstrijden.

En dat terwijl De Jong in La Liga juist steeds vaker scoort. ,,Frenkie moet doorgaan zoals hij bezig is. Hij heeft afgelopen jaar in zijn tweede seizoen een gigantische stap gezet. Hij is aanvallend beter geworden. Zoals alle middenvelders moet hij tussen de drie en de zes goals maken", zei Koeman nog vol tevredenheid afgelopen zomer. Want waar De Jong in zijn eerste Barça-seizoen nog maar twee keer scoorde, maakte hij vorig seizoen onder Koeman al zeven goals.

Maar ‘zo doorgaan’ is sinds het vertrek van Lionel Messi niet meer voldoende voor De Jong. Er wordt meer van hem verwacht, ook door Koeman: ,,Zonder Messi komt een deel van de erfenis ook bij Frenkie terecht. Met het vertrek van Leo zijn we dertig goals in de competitie kwijt, plus nog een reeks assists. Dat moet worden gecompenseerd. In de laatste fase van het aanvalsspel zal ook Frenkie nóg meer inbreng moeten krijgen. Concreet: door nog vaker voor het doel te komen en te scoren", zei Koeman in een interview met deze site.

Vanavond tegen Benfica, de oude club van Koeman, zou voor De Jong een wel meer dan perfecte timing zijn om deze statistiek te wissen. Niet alleen omdat hij zijn honderdste Barça-duel speelt, vooral omdat landgenoot Koeman onder hoogspanning staat in Catalonië. ,,Een nieuw examen", zo stelt Sport.

,,Van de ene naar de andere finale: de ene finale werd comfortabel gewonnen van Levante, maar nu wacht een finale die absoluut niet verloren mag worden na de vernedering tegen Bayern München. Een nederlaag vanavond zou een sportieve en economische ramp zijn. Barça ging namelijk al achttien jaar achter elkaar naar de knock-outfase en als dat nu niet gebeurt, loopt de club ook nog eens 9,5 miljoen euro mis. Winst is noodzakelijk, niet alleen voor Koeman, ook voor een sprankje licht aan het einde van de tunnel.”

