Frenkie de Jong presenteert uitshirt Barcelona, Real Madrid krijgt roze uitshirt

Monteiro helpt Philadelp­hia Union naar halve finales ‘MLS is Back Toernooi’

7:50 Mede dankzij een doelpunt van Jamiro Monteiro heeft Philadelphia Union de halve finales bereikt van het MLS is Back-toernooi waarmee de Amerikaanse voetbalcompetitie na de coronapauze is hervat. Philadelphia versloeg Sporting Kansas City met 3-1, Monteiro was de maker van de openingstreffer.