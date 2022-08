Frenkie de Jong schittert en scoort als invaller voor FC Barcelona in Camp Nou: ‘We willen dat hij blijft’

Met samenvattingFC Barcelona heeft voor de 45ste keer de eigen Trofeu Joan Gamper gewonnen, waar de Spaanse topclub jaarlijks om speelt in de week voor de competitiestart. Frenkie de Jong schitterde in de tweede helft als invaller en tekende in de slotfase voor de 6-0 eindstand tegen het Mexicaanse Pumas UNAM, dat na 18 minuten al met 4-0 achterstond in een met toeristen gevuld Spotify Camp Nou.

FC Barcelona begint volgende week aan de competitie met de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano, maar vanavond kon het team van trainer Xavi nog heerlijk aan het vertrouwen werken. Pumas UNAM kwam naar Camp Nou als vervanger van AS Roma, dat vorige maand tot woede van Barcelona afzegde voor het traditionele slotstuk van de voorbereiding.



Na 18 minuten stond Barcelona al met 4-0 voor, tot grote vreugde van de 83.000 toeschouwers in Camp Nou. De Poolse topspits Robert Lewandowski scoorde in de derde minuut al bij zijn eerste optreden in Camp Nou als nieuwe nummer 9 van Barcelona, het rugnummer dat hij afgelopen week overnam van Memphis Depay. Vervolgens scoorden ook de Franse aanvaller Ousmane Dembélé en de Spaanse middenvelder Pedri (2x) nog in de eerste twintig minuten, waarna Barcelona het gas iets terugnam en de Mexicaanse gasten een enorme afstraffing bespaarde.

Pierre-Emerick Aubameyang scoorde in de 49ste minuut na een aanval waarbij ook Frenkie de Jong, direct na rust ingevallen, bij betrokken was. De 24-jarige middenvelder uit Arkel maakte in de 84ste minuut ook nog de 6-0, nadat hij zelf de bal had onderschept op het middenveld. Het publiek in Camp Nou trakteerde De Jong op een staande ovatie en het gezang van zijn naam, waarmee duidelijk is dat de fans zeker niet van hem af willen.

Volledig scherm Frenkie de Jong dribbelt weg bij zijn oud-teamgenoot Dani Alves, die vanavond met de Mexicaanse topclub Pumas UNAM te gast was in Camp Nou. © ANP / EPA

Toch hoopt voorzitter Joan Laporta de geliefde middenvelder nog snel te kunnen loodsen. Barcelona moet van de best verdienende speler in de selectie (een jaarsalaris van 29 miljoen euro en contract tot 2027) af om de vele aanwinsten van de afgelopen weken speelgerechtigd te kunnen krijgen door La Liga. En de tijd dringt, want komende zaterdag begint de competitie dus al voor Barcelona. Naast Robert Lewandowski (voor 50 miljoen van Bayern München) zijn ook de Braziliaanse aanvaller Raphinha (voor 59 miljoen euro van Leeds United) en de Franse verdediger Jules Koundé (voor 60 miljoen euro van Sevilla) nog niet ingeschreven voor de competitie.

Laporta sprak vandaag nog zijn ‘liefde’ uit over De Jong, die in zijn ogen ‘de club moet helpen’ door zijn salaris te verlagen. De transferperiode loopt door tot en met 31 augustus en Manchester United, waar Erik ten Hag trainer is, heeft grote belangstelling in de middenvelder. Na de wedstrijd werd Xavi gevraagd naar de ingewikkelde situatie rond De Jong, die dit seizoen zo'n 25 miljoen euro zal verdienen als hij bij Barcelona blijft. ,,Tot 31 augustus is transfermarkt open, maar ik heb veel met hem gesproken en hij weet wat ik denk: Frenkie is belangrijk voor mij.”

Laporta zei voor de wedstrijd dat hij hoopt dat De Jong blijft: ,,Frenkie heeft veel aanbiedingen, maar hij is van Barça, heeft enorme kwaliteiten en we willen dat hij blijft.” Dat zal dan wel onder de voorwaarden van Laporta moeten, want anders heeft de voorzitter een groot probleem met zijn grote aankopen van deze zomer.

FC Barcelona heeft de Trofeu Joan Gamper, waar sinds 1966 jaarlijks om wordt gestreden in augustus in Camp Nou, nu 45 keer gewonnen. Memphis Depay (met zijn nieuwe rugnummer 25) en Sergiño Dest deden het laatste halfuur nog mee bij Barcelona.

Volledig scherm Frenkie de Jong zwaait naar de fans bij de spelerspresentatie voor de wedstrijd. © ANP / EPA

Volledig scherm Robert Lewandowski viert feest met de jonge middenvelders Pedri (19) en Gavi (18), die samen met Sergio Busquets op het middenveld begonnen. © AFP

Volledig scherm Memphis Depay. © AFP