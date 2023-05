Frenkie de Jong voor het eerst kampioen met FC Barcelona na zege bij stadgenoot Espanyol

Robert Lewandowski maakte de 0-1 en 0-3 in de eerste helft, met tussendoor nog een goal van linksback Alejandro Balde. De 34-jarige spits uit Polen kwam daarmee op 31 goals in zijn debuutjaar in Spanje, waarvan 21 in La Liga. Daarmee koerst hij af op de topscorerstitel in Spanje, nadat hij al zeven keer topscorer werd in de Bundesliga in negen seizoenen.



Frenkie de Jong speelde opnieuw een uitstekende wedstrijd en bekroonde dat in de 53ste minuut met een fraaie assist bij de 0-4 van de Franse rechtsback Jules Koundé, die zijn eerste treffer van het seizoen maakte.