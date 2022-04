Frenkie, Memphis en Luuk kunnen ongeïnspireerd Barça niet behoeden voor pijnlijk verlies

Met videoFC Barcelona heeft de kater van de uitschakeling in de Europa League niet kunnen wegspoelen met een goed resultaat in de competitie. Op eigen veld kon de ploeg van Frenkie de Jong en Memphis Depay niet overtuigen tegen Cadiz. Ook supersub Luuk de Jong kon daar in de slotfase niets meer aan doen: 0-1.

Het was een wedstrijd tussen respectievelijk de nummers 2 en 18 uit La Liga, maar op basis van het recente verleden wist FC Barcelona dat Cadiz mogelijk een bananenschil kon worden in de strijd om de tweede plek. Sinds 2006 wist de Catalaanse grootmacht namelijk niet meer te winnen van Cadiz, dat het gros van die tijd niet op het hoogste Spaanse niveau acteerde.



De laatste drie ontmoetingen eindigden bovendien voor Barcelona telkens zonder de volle buit: twee keer was er een gelijkspel en één keer won de club uit Andalusië. Het was Barça’s langstlopende reeks zonder overwinning tegen een club in de competitie (samen met Granada).

In de eerste helft wist de ploeg van Xavi, die basisplaatsen had voor Frenkie de Jong, Memphis Depay en Sergiño Dest, weinig te creëren. Er waren vroege speldenprikjes van Ousmane Dembélé en Ferran Torres, maar de grootste kans was er halverwege het eerste bedrijf voor de bezoekers. Dest hinderde Lucas Pérez net genoeg om de spits van scoren af te houden. Even later trad Cadiz-doelman Jeremias Ledesma reddend op toen Dembélé het nog eens probeerde met een solo: 0-0 bij rust.

Zo maakte Cadiz het enige doelpunt:

Direct na de pauze dienden de problemen zich pas echt aan voor de thuisploeg, toen Pérez de bezoekers alsnog op voorsprong zette in Camp Nou. Na twee reddingen was Marc-André ter Stegen bij de derde inzet alsnog geklopt. Ook in de tweede helft slaagde Barcelona er lange tijd niet in om dreigend te worden, wat Xavi ertoe aanzette om Memphis te vervangen door Pierre-Emerick Aubameyang.

Toen ook die ingreep een kwartier lang weinig zoden aan de dijk had gezet, was het tijd voor breekijzer Luuk de Jong. Hij kwam in het veld voor landgenoot Frenkie en was met zijn eerste balcontact meteen gevaarlijk. De Jong liep tegen een corner aan, maar zag hoe Ledesma zijn inzet keerde. Het was het enige wapenfeit van de Nederlandse invaller. Een grotere kans was er nog voor Aubameyang, maar hij stuitte deze avond - net als iedereen in een Barcelona-shirt - op de Argentijnse keeper van Cadiz.

‘Slechts’ 58.000 supporters waren getuige van de pijnlijke thuisnederlaag. Onder meer de fanatieke aanhang achter het doel aan de noordzijde ontbrak, als protest tegen het ticketbeleid van de club en president Joan Laporta. Zij waren kwaad om het feit dat er bij de midweekse Europa League-uitschakeling niet de toegestane 5.000, maar zo’n 30.000 fans van Eintracht Frankfurt op de tribunes zaten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze voetbalvideo's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.