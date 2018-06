Frosinone promoveert na verhit avondje met Palermo

Op Sicilië had Palermo met 2-1 gewonnen, maar de return in Stadio Benito Stirpe eindigde in 2-0 voor Frosinone.



Middenvelder Raffaele Maiello opende kort na rust de score in het verhitte duel, waarin negen gele kaarten vielen en heel wat opstootjes waren. Diep in blessuretijd besliste spits Camillo Ciano de wedstrijd met de 2-0, waarna Frosinone feest kon vieren.



De geel-blauwe ploeg promoveerde drie jaar geleden voor het eerst naar de Serie A, maar degradeerde een jaar later al weer. Palermo moest de hoogste klasse vorig jaar verlaten. Frosinone, Parma en Empoli nemen komend seizoen in de Serie A de plekken over van Crotone, Hellas Verona en Benevento.