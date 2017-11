Galatasaray verstevigt koppositie na ruime zege

FIFA schorst Griek voor bewust geel pakken

20:23 Griekenland kan in de eerste play-offwedstrijd tegen Kroatië geen beroep doen op Kostas Manolas. Wereldvoetbalbond FIFA schorste de verdediger van AS Roma omdat hij op 7 oktober in de laatste minuut bewust een gele kaart pakte in de kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus.