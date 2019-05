Gattuso en Leonardo stappen op bij AC Milan: ‘Een pijnlijke maar doordachte beslissing’

Aartsrivaal Inter en het kleine Atalanta wisten zich wel te plaatsen voor het miljardenbal en dat betekent dat Milan al voor het zesde jaar op rij ontbreekt in de Champions League. Clublegende Gattuso werd in november 2017 aangesteld als hoofdtrainer nadat Vincenzo Montella de laan werd uitgestuurd. Gattuso leidde Milan naar de zesde plaats in de competitie en behaalde de bekerfinale in dat jaar.



,,Het waren maanden die ik vol passie heb beleefd. Onvergetelijke maanden”, zegt Gattuso in de Italiaanse krant La Repubblica. ,,Het is een pijnlijke, maar doordachte keuze. Ik geef een contract van twee jaar op. Het verhaal tussen mij en Milan kan nooit een kwestie van geld zijn”, aldus Gattusso. Het contract van de clublegende liep nog tot 2021 en was vijfenhalf miljoen euro waard.