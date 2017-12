Gattuso voert druk op bij AC Milan

De voormalig middenvelder, nu een maand in dienst, verloor de laatste twee competitieduels en woensdag wacht in de kwartfinale van de strijd om de Italiaanse beker stadgenoot Internazionale. ,,Voor ons is het alsof we de WK-finale spelen. Dit kan ons seizoen volledig veranderen'', zei Gattuso een dag voor de derby in San Siro.



Gattuso begon met een pijnlijk gelijkspel tegen Benevento, dat daarmee het eerste punt van het seizoen veroverde. Daarna volgden één overwinning in de competitie, een nederlaag zonder gevolgen in de Europa League en winst in de beker. Maar de laatste weken is het weer mis met de ploeg, waarin afgelopen zomer miljoenen werden gepompt. Gattuso: ,,Deze derby is van groot belang. We spelen thuis en willen het enthousiasme terugbrengen bij de fans. We zijn hen iets verschuldigd.''