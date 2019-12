Gattuso volgt Ancelotti op bij Napoli: ‘Hij is als een vader voor me’

Ancelotti (60) werd dinsdagavond ontslagen, ondanks de 4-0 zege op Genk én kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League. In de nationale competitie draait Napoli minder goed: de ploeg staat zevende, met al zeventien punten achterstand op koploper Internazionale. ,,Het is beschamend om te zien waar Napoli nu staat op ranglijst”, aldus Gattuso bij zijn aanstelling. ,,Deze ploeg heeft alles om in de top vier te eindigen.” Gattuso is niet bang voor een fiasco in Napels: ,,Ik ben voor niets bang. Ik zal werken met ervaren mensen en ik hoop voor resultaten te zorgen.”

Gattuso beëindigde in 2013 zijn voetballoopbaan, waarin hij voor het grootste deel uitkwam voor AC Milan. In die periode bij AC Milan was Gattuso nog actief onder trainer Ancelotti. ,,Ancelotti is als een vader voor me”, zei Gattuso over zijn voorganger. ,,Hij is altijd close met me geweest en steunde me. Hij heeft alles al gewonnen en ik heb nog steeds veel te bewijzen.”



Na zijn spelersloopbaan werd de voormalig middenvelder, bekend vanwege zijn heetgebakerde karakter, trainer van FC Sion in Zwitserland. In 2017 werd Gattuso vervolgens trainer van 'zijn’ AC Milan, maar eind mei van dit jaar vertrok Gattuso daar nadat hij zich met Milan niet had geplaatst voor de Champions League. In dat toernooi gaat Gattuso na de winterstop dus wél verder met Napoli, met dank aan Ancelotti.