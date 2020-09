Geblesseerde Bale mist interlandperiode met Wales

Wales treft Engeland op 8 oktober op Wembley vriendschappelijk. Daarna volgen duels in de Nations League tegen Ierland (11 oktober) en Bulgarije (14 oktober). De aanvoerder deed wel mee in de eerste twee wedstrijden tegen Finland (1-0) en Bulgarije (1-0), maar kwam nog niet uit voor Tottenham.

Bale verhuisde in 2013 voor zo'n 100 miljoen euro van Londen naar Madrid. De Welshman was daarmee een tijdje de duurste voetballer ter wereld. Hij won met de 'Koninklijke' onder meer twee landstitels en vier keer de Champions League (in 2014, 2016, 2017 en 2018). Voor de door blessures geplaagde aanvaller was dit seizoen geen plaats in de selectie van coach Zinedine Zidane.