Geblesseerde Dest mist bekerduel Barcelona

,,Tegen Cornella is hij er zeker niet bij, voor het weekeinde moeten we afwachten", zei Koeman, die Dest zondag in de finale van de Spaanse Supercup in de rust wisselde. Barcelona verloor toen na strafschoppen van Athletic. Een andere verdediger, Sergio Roberto, is dichtbij een rentree na een blessure. Roberto staat vanwege een spierblessure al sinds half november aan de kant. ,,We moeten afwachten hoe zijn herstel vordert, misschien dat hij er volgende week weer bij is", aldus Koeman.

Cornella komt uit op het derde niveau in Spanje. Lionel Messi is er in principe niet bij nadat hij rood kreeg in de finale van de Supercup en twee wedstrijden werd geschorst. Barcelona is wel in beroep gegaan tegen die straf. Koeman hoopt dat dat iets oplevert. Het was voor Messi zijn eerste rode kaart ooit voor Barça. ,,De club is niet met de straf akkoord gegaan, dus we zullen zien hoe het afloopt”, zei Koeman. ,,Ik hoop dat de schorsing teruggebracht kan worden. Zo niet dan zullen we twee wedstrijden zonder ‘Leo’ moeten spelen. Hij was in ieder geval gretig op de training. Iedereen baalde van het resultaat in de Supercup, maar we kijken vooruit. We zijn op de goede weg.” Wanneer de schorsing gehandhaafd blijft, mist Messi ook het competitieduel met Elche van zondag.