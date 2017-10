Geblesseerde Kompany haakt af bij WK-ganger België

'Duizelige' Werner meldt zich af voor kwa­li­fi­ca­tie­du­els Duitsland

14:06 Duitsland kan in de laatste twee kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar niet beschikken over Timo Werner. De 21-jarige aanvaller van RB Leipzig heeft last van een halswervel.