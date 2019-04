Geblesseerde Neuer mist bekerduel Bayern, nog onzeker voor kraker tegen Dortmund

Na de tegenvaller tegen Freiburg (1-1) wilde Kovac niet verder kijken dan de ontmoeting met Heidenheim. ,,Die wedstrijd moeten we eerst zien te winnen. Dat is bovendien goed voor het moraal richting het duel met Dortmund.''



Arjen Robben, al lange tijd geblesseerd, mist in elk geval de wedstrijd in de kwartfinale van de beker. De kans dat hij in het weekeinde wel tegen Dortmund kan spelen is uitermate klein.



Neuer heeft last van zijn linkerkuit. Hij haakte zaterdag kort voor de wedstrijd tegen Freiburg af.