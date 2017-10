Geëmotioneerde Pique: Stemmen is recht dat verdedigd moet worden

Het competitieduel werd achter gesloten deuren in Camp Nou gespeeld, vanwege alle onrust in Barcelona rond het omstreden referendum over onafhankelijkheid. Liever had Piqué gezien dat het duel met Las Palmas niet was gespeeld. Veel leden van FC Barcelona vonden dat ook. ,,Na wat er is gebeurd, was het erg moeilijk om te spelen'', aldus Piqué. ,,Het was een zware dag, de beelden over het politie-optreden speken voor zich. Maar de club heeft beslist dat het moest. Dus hebben we dat gedaan.''