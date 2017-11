Geen Buffon op WK, wel Zlatan?

Bondscoach Ventura wil met Italiaanse voetbalbond praten

1:13 Giampiero Ventura is nog niet opgestapt als bondscoach van Italië. ,,Ik wil eerst praten met voorzitter Carlo Tavecchio van de Italiaanse bond'', zei hij na de uitschakeling van zijn ploeg in de play-offs voor een plaats op het WK van volgend jaar in Rusland.