Geen geld voor Brazilianen bij mislopen WK-finale

''Het systeem is nu rechtvaardiger'', aldus Edu Gaspar, teammanager van Brazilië. Over de hoogte van de premie wordt nog gesproken.

Vier jaar terug bereikte Brazilië in eigen land de halve finale van het WK. Duitsland zette daarin de Zuid-Amerikanen met 7-1 voor schut. Nederland versloeg Brazilië vervolgens in de strijd om brons.