Geen Premier League dit weekend, maar daar is niet iedereen het mee eens

Het Engelse voetbal ligt komend weekend volledig stil. Als gevolg van het overlijden van koningin Elizabeth heeft de Engelse voetbalbond FA alle wedstrijden geschrapt. Dat betekent dat ook de wedstrijden in de Premier League, de best bekeken competitie ter wereld, morgen en zondag niet doorgaan.

‘Om haar buitengewone leven en bijdrage aan de natie te eren, en als teken van respect, worden alle Premier League-wedstrijden van dit weekend uitgesteld, inclusief de wedstrijd op maandagavond’, meldt de Premier League. ‘Verdere updates over de duels in de Premier League tijdens de periode van rouw zullen op een later moment worden verstrekt.’



Dit weekend stond onder meer de topper tussen Tottenham Hotspur en Manchester City op het programma en zou Erik ten Hag met Manchester United op bezoek gaan bij Crystal Palace. Ook in de FA Women's Super League, waar de eerste speelronde op het programma stond, wordt er niet gespeeld. Zelfs al het jeugdvoetbal ligt dit weekend stil.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Buckingham Palace kondigde eerder vandaag een periode van rouw aan tot zeven dagen na de uitvaart van Elizabeth. De regering liet weten dat het in die periode niet verplicht is evenementen of sportwedstrijden af te gelasten of uit te stellen. Het is aan organisaties en bonden zelf om daar over te beslissen.

Prins William, de kleinzoon van Elizabeth en na zijn vader Charles de troonopvolger, is de ceremoniële voorzitter van de Engelse voetbalbond FA. Koningin Elizabeth overleed gistermiddag op 96-jarige leeftijd in het Schotse Balmoral Castle, haar vakantieverblijf.

Ajax en PSV Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt met de Europese duels van volgende week. Ajax speelt dinsdag in Engeland voor de Champions League tegen Liverpool, PSV neemt het twee dagen later in Londen voor de Europa League op tegen Arsenal. Engelse media melden dat de UEFA van plan is mee te werken aan uitstel van de wedstrijden als clubs daarom vragen. Ajax heeft geen informatie ontvangen dat de uitwedstrijd tegen Liverpool niet doorgaat. De club heeft vrijdag herhaaldelijk contact gehad met Liverpool en de Europese voetbalbond UEFA. PSV gaat er voorlopig ook vanuit dat het donderdagavond de uitwedstrijd tegen Arsenal gaat spelen. De politie en lokale autoriteiten van Londen en Liverpool hebben nog niets laten weten over de Europese wedstrijden.

Rouwbanden

Gisteravond werden de duels in de Europa League en Conference League, van onder meer Arsenal, West Ham United en Manchester United, wel gewoon (uit)gespeeld. Toen het nieuws bekend werd, om 19.30 uur, waren veel clubs, waaronder Arsenal, al bezig. In de tweede helft kwamen de spelers vervolgens met rouwbanden het veld op.

Chelsea besloot vrijdag de presentatie van de nieuwe trainer Graham Potter uit te stellen. Potter werd een dag eerder aangesteld als vervanger van de ontslagen Thomas Tuchel.

Twijfel over beslissing

Niet iedereen kan zich vinden in het besluit van de Premier League. Onder meer Peter Crouch had het graag anders gezien. ,,Ik weet dat het maar een spelletje is en dat sommige dingen veel groter zijn", aldus de oud-spits van onder meer Liverpool en het nationale team van Engeland. ,,Maar beeld je in dat alle wedstrijden dit weekend door zouden gaan. Zwarte rouwbanden, stiltes, het volkslied, enzovoort, terwijl er miljoenen mensen over de hele wereld naar kijken. Zou dat niet een beter vaarwel zijn?”



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gary Neville, oud-verdediger van Manchester United en Engeland onderschrijft het idee van Crouch: ,,Sport kan het respect dat de koningin verdient heel goed laten zien.”

De Football Supporters’ Association laat in een statement weten het ook liever anders te hebben gezien. ,,Wij geloven dat voetbal op zijn beste is op momenten van grote nationale betekenis. Of dat nou van vreugde of van treurnis is. Onze mening, die we ook met de autoriteiten hebben gedeeld, is dat de meeste supporters graag naar de wedstrijden waren gegaan om hun respect voor de koningin samen met de andere fans te tonen.”

,,Daar zal niet iedereen het mee eens zijn, dus er was geen perfecte beslissing, maar veel supporters zullen voelen dat dit een gemiste kans is voor het voetbal om eer te betonen aan de koningin.”

Schotland en Noord-Ierland

In navolging van de Premier League hebben ook de Schotse en de Noord-Ierse voetbalbond besloten dat er dit weekeinde niet wordt gespeeld. Trainer Giovanni van Bronckhorst hoeft daardoor met de Rangers niet op bezoek bij Aberdeen. ,,Het overlijden van de koningin, al 70 jaar een constante factor in ons leven, is een ingrijpende en gedenkwaardige gebeurtenis. Het is daarom passend dat het profvoetbal deze gebeurtenis met alle mogelijke plechtigheid markeert”, zegt Neil Doncaster, de baas van de Scottish Professional Football League.

De verwachting is dat meer sporten in het Verenigd Koninkrijk vandaag voor bepaalde tijd worden stilgelegd. Gisteren werd bijvoorbeeld al Ronde van Groot-Brittannië afgebroken. Volgens de organisatie had de Britse politie vanwege het overlijden van de koningin geen tijd meer om in het slotweekeinde de etappekoers te begeleiden. Ook een golftoernooi uit de DP World Tour in Engeland werd stilgelegd.





Moordend schema Voor de Engelse competitieplanners wordt het een hels karwei om een nieuwe speeldatum te vinden voor de zevende speelronde. Tot het WK, dat in november van start gaat, spelen de deelnemers van de Europese toernooien wekelijks twee duels. Direct na de eindronde in Qatar wordt de Premier League hervat met wedstrijden rond de feestdagen, waarna de spelers een korte winterstop krijgen. Pas in de week van 16 januari ontstaat er ruimte om wedstrijden in te halen.

Volledig scherm © AFP