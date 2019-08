Geen Supercup voor geblesseerde Liverpool-keeper Alisson

,,We weten nog niet hoe ernstig het is. Maar met al mijn ervaring kan ik al wel zeggen, dat hij woensdag niet gaat halen”, liet zijn trainer Jürgen Klopp weten.



De Spaanse goalie Adrían verving Alisson tegen Norwich City en zal ook tegen Chelsea zijn opwachting maken. De 32-jarige reservekeeper kwam pas afgelopen maandag transfervrij over van West Ham United, als opvolger van de naar Club Brugge vertrokken Simon Mignolet.



,,Adrían is een ervaren en betrouwbare doelman. Hij is rustig in balbezit en grijpt prima in bij afstandsschoten. Daarom hebben we hem aangetrokken”, benadrukte Klopp.