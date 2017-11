'Geil zijn voor de goal, daarin ben ik enorm gegroeid'

In het sterrenensemble van de Rode Duivels ging de voorbije dagen de meeste aandacht uit naar de kleinste van het stel. Tussen Eden Hazard, Romelu Lukaku en de weer in genade aangenomen Radja Nainggolan trok de 1.68 centimeter lange aanvaller van Napoli de meeste aandacht. ,,De voorbije twaalf maanden zijn sowieso de beste uit mijn carrière.''



Mertens, vanavond met België in actie tegen Mexico, groeit stilaan uit tot een icoon in Stadio San Paolo. ,,Wat we teweeg brengen in Napels dat kun je niet vertellen'', zegt Mertens in een interview met de Belgische krant De Morgen. ,,Dat moet je gewoon meemaken. Ik hoop dat we dit tot het einde kunnen volhouden want het is prachtig. De mensen zijn gek aan het worden omdat we nog altijd eerste staan, terwijl ze de toppers toch altijd weghalen bij ons."