Gele kaarten kwijtgescholden voor play-offs Peru met Nieuw-Zeeland

Sturm Graz-trainer nieuwe bondscoach Oostenrijk

18:49 Franco Foda is nieuwe bondscoach van de nationale voetbalploeg van Oostenrijk. De 51-jarige Duitser is de opvolger van vertrokken Marcel Koller, die Ajacied Maximilian Wöber en zijn ploeggenoten niet naar het WK in Rusland wist te leiden.